Разработчик-программист C++/JavaScript

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом.

Цель :

  • Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.
Требования:

  • Требуются умения, которые помогут найти нестандартные решения, включая недокументируемые возможности браузеров, их компонентов и плагинов, а так же ОС (преимущественно Windows).
  • Ожидается умение применять средства анализа работы программ (браузеров) в Windows, а так же опыт анализа и отладки продуктов, разработанных с использованием языков и технологий, применимых в веб-разработке.
  • Приветствуются навыки отладки и глубокого анализа работы программ (браузеров), понимание внутреннего устройства ОС Windows, навыки низкоуровневого программирования.
JavaScript
8 лет назад
traff_ex
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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