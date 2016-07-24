На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange приглашаем Middle/Senior PHP developer. Требования: + PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд). + HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или ...
- $2000Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом. Цель : Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.Требования: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $3000
Требуется Javascript разработчик на полный рабочий день. Специфика работы нашей компании связана с регулирование веб-контента в пиринговых баннерных сетях. Одной из частных задач является оценка чистоты контента и соблюдении правил оформления рекламных предложений. ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Ищем разработчика плагинов для Internet Explorer. Поддерживаемые версии: 8, 9, 10, 11. Необходимые знания: + хороший уровень С++; + опыт разработки ActiveX компонентов; + ответственность; + готовность приступить к работе в ближайшее ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Ищем разработчика плагинов для Internet Explorer. Поддерживаемые версии: 8, 9, 10, 11 и edge. Необходимые знания: + хороший уровень С++; + опыт разработки ActiveX компонентов; + ответственность; + готовность приступить к работе ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Требования к исполнителю: + Хорошие знания и опыт PHP, Python (OOP, MVC) + HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap + Хороший уровень MySQL (MariaDВ). + Опыт работы в Linux (любой дистрибутив) + ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2000
На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange (traff-ex.com) требуется Middle/Senior PHP developer. Требования: + PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд). + HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или что-то ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад