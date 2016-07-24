Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом. Цель : Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.Требования: ...