traff_ex

Екатерина traff_ex

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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недостаточно рекомендаций
$1500
выплачено фрилансерам
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  • Middle/Senior PHP developer

    $2000

    На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange приглашаем Middle/Senior PHP developer. Требования: + PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд). + HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или ...

    BootstrapCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработчик-программист C++/JavaScript

    $2000

    Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом. Цель : Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.Требования: ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Javascript разработчик

    $3000

    Требуется Javascript разработчик на полный рабочий день. Специфика работы нашей компании связана с регулирование веб-контента в пиринговых баннерных сетях. Одной из частных задач является оценка чистоты контента и соблюдении правил оформления рекламных предложений. ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагинов для Internet Explorer

    $1500

    Ищем разработчика плагинов для Internet Explorer. Поддерживаемые версии: 8, 9, 10, 11. Необходимые знания: + хороший уровень С++; + опыт разработки ActiveX компонентов; + ответственность; + готовность приступить к работе в ближайшее ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагинов для Internet Explorer

    $1500

    Ищем разработчика плагинов для Internet Explorer. Поддерживаемые версии: 8, 9, 10, 11 и edge. Необходимые знания: + хороший уровень С++; + опыт разработки ActiveX компонентов; + ответственность; + готовность приступить к работе ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется Middle/Senior PHP developer

    $2000

    На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange (traff-ex.com) требуется Middle/Senior PHP developer. Требования: + PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд). + HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или что-то ...

    BootstrapCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

sergey-prokhorov
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1500
10 баллов
8 лет назад
Разработка плагинов для Internet Explorer
без претензий!
Все замечательно
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