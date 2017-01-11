Требуется Javascript разработчик на полный рабочий день.

Специфика работы нашей компании связана с регулирование веб-контента в пиринговых баннерных сетях. Одной из частных задач является оценка чистоты контента и соблюдении правил оформления рекламных предложений.

Так как специфика работы непосредственно связана с большим количеством JavaScript кода, требуется углублённые познания в JavaScript и смежных технологиях, так же требуются углублённые навыки отладки JavaScript в разных браузерах (не исключая Internet Explorer безусловно).

Требования:

• Умение разбираться в чужом коде

• Знание HTML\PHP\CSS

• Отличное знание чистого JavaScript

• Ищем специалиста с опытом, но также рассмотрим варианты начинающих специалистов, готовых развиваться в данном направлении!

Условия:

• Заработная плата от $1000 до $5000 (точную цифру вашей заработной платы, мы сможем для вас назвать, после того как вы пройдете тестовые задачи и собеседование с нашим специалистом, тк мы берем на работу начинающих специалистов и людей с опытом)