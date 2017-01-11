Разработать решение для Bitrix24 (Маркетплейс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужно разработать приложение/модуль для Bitrix24. Опыт создания подобных приложений обязателен.   

Как должно работать приложение:   

В сервисе А генерируются заявки (содержат текст, имя, e-mail и номер телефона). Необходимо передавать эти заявки в Bitrix24, где они будут обрабатываться пользователями. Пример: модуль Jivosite для Bitrix24 CRM, обязательно посмотрите. Нужна стоимость и сроки выполнения. 

8 лет назад
golubcristina
Кристина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров