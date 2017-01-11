Парсинг товарных позиций

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Необходимо с помощью готового и настроенного скрипта  http://parsmarket.ru/  спарсить и импортировать в файл для 1С Битрикс шины и диски с викимарт - максимальное количество (http://auto.wikimart.ru/sneakers/  ,  http://auto.wikimart.ru/disks/

8 лет назад
valdisX
Влад 
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16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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