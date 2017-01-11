Поддержка магазина на insales (верстка и программирование)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Существующему сайту alltecolors.ru необходима поддержка. 

Есть список доработок для сайта, который постоянно пополняется. 

Сейчас нужно выполнить следующие правки: 

1. Внедрить лейблы "Скидка" и "Новинка" для товаров 

2. Настроить выбор количества в граммах (не в штуках) и вывести для выбора 10, 50, 100, 150, 200, 250г. 

3. На страницах, сформированных по seo-фильтрам (пример: allteacolors.ru/collectio..., внедрить возможность задавать уникальный h1  

4. Ускорить по рекомендациям google page speed (моб и десткопы) developers.google.com/spe... 

5. Исправить ошибки валидатора validator.w3.org/check?ur... 

Прошу указать смету на каждый пункт отдельно.

Если есть вопросы, готова ответить по почте

8 лет назад
katalina-g
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров