Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе). Требования: - способность быстро разбираться в чужом коде. - работа через репозиторий. - быть ...
Поддержка магазина на insales (верстка и программирование)
Существующему сайту alltecolors.ru необходима поддержка.
Есть список доработок для сайта, который постоянно пополняется.
Сейчас нужно выполнить следующие правки:
1. Внедрить лейблы "Скидка" и "Новинка" для товаров
2. Настроить выбор количества в граммах (не в штуках) и вывести для выбора 10, 50, 100, 150, 200, 250г.
3. На страницах, сформированных по seo-фильтрам (пример: allteacolors.ru/collectio..., внедрить возможность задавать уникальный h1
4. Ускорить по рекомендациям google page speed (моб и десткопы) developers.google.com/spe...
5. Исправить ошибки валидатора validator.w3.org/check?ur...
Прошу указать смету на каждый пункт отдельно.
Если есть вопросы, готова ответить по почте
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