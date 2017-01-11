Реконструкция сайта на Wordpress

Требуется выполнить следующие изменения на действующем сайте:

1. Часть страниц, которые включены в категории основного меню перенести в блог (сделать отдельными статьями блога)

2. Кое-где изменить существующую перелинковку

3. Сделать блог, поскольку это ВП, то скорее изменить блог. Нужно сделать по классике, т.е. сделать рубрики блога, и каждую отдельную статью сделать отдельной страницей, сократить объем выводимого текста на транзитную страницу блога, сделать под статьей функцию читать далее... (сейчас на страницу статьи можно попасть только по клику на заголовок)

4. На все страницы блога добавить в конце каждой статьи кнопку с формой заявки (заказ обратного звонка), с возможностью при необходимости вставлять такую кнопку и на другие страницы сайта. Не обязательно делать форму с нуля, можно при помощи подходящего плагина. Нужно чтобы при создании новой страницы блога, кнопка уже была в шаблоне страницы. Сейчас формы на сайте нет.

Если готовы помочь с этими задачами, пришлите ориентировочно стоимость и сроки работы.