Доработки сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Сайт  rozaburg.ru на Modx.  

1) Постоянно жалуются клиенты, что не получается оформить заказ. Посте ввода данных висит загрузка и ничего не происходит. Необходимо решить эту проблему. Возможно это связано с каким-то проверками адреса или телефона и т.д. Можно отключить все эти  проверки. 

2) В верстке в мобильной версии логотип находит на телефон, нелбходимо поправить.  

3)  На странице Каталог www.rozaburg.ru/katalog-b... 

букеты подгружаются с помощью нажатия кнопки  Показать еще.  Если 5 раз нажал Показать еще, зашел в букет, если вернулся обратно  – снова открывается только 4 строки и нужно опять 5 раз нажимать Показать еще. Необходимо сделать так, чтобы сайт запоминал сколько строк товаров отобрвжается и при возврате не сварачивал каталог. 

MODX
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров