Стоит цифровая капча на сайте движок жумла Joomla! 1.7.0 Stable нужно поставить более продвинутую, а то спамеры одолели.
Доработки сайта на ModX
Сайт rozaburg.ru на Modx.
1) Постоянно жалуются клиенты, что не получается оформить заказ. Посте ввода данных висит загрузка и ничего не происходит. Необходимо решить эту проблему. Возможно это связано с каким-то проверками адреса или телефона и т.д. Можно отключить все эти проверки.
2) В верстке в мобильной версии логотип находит на телефон, нелбходимо поправить.
3) На странице Каталог www.rozaburg.ru/katalog-b...
букеты подгружаются с помощью нажатия кнопки Показать еще. Если 5 раз нажал Показать еще, зашел в букет, если вернулся обратно – снова открывается только 4 строки и нужно опять 5 раз нажимать Показать еще. Необходимо сделать так, чтобы сайт запоминал сколько строк товаров отобрвжается и при возврате не сварачивал каталог.
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