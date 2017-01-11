Доработки сайта на ModX

Сайт rozaburg.ru на Modx.

1) Постоянно жалуются клиенты, что не получается оформить заказ. Посте ввода данных висит загрузка и ничего не происходит. Необходимо решить эту проблему. Возможно это связано с каким-то проверками адреса или телефона и т.д. Можно отключить все эти проверки.

2) В верстке в мобильной версии логотип находит на телефон, нелбходимо поправить.

3) На странице Каталог www.rozaburg.ru/katalog-b...

букеты подгружаются с помощью нажатия кнопки Показать еще. Если 5 раз нажал Показать еще, зашел в букет, если вернулся обратно – снова открывается только 4 строки и нужно опять 5 раз нажимать Показать еще. Необходимо сделать так, чтобы сайт запоминал сколько строк товаров отобрвжается и при возврате не сварачивал каталог.