Поменять капчу на сайте

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Завершен5 заявок136 просмотров

Стоит цифровая капча на сайте движок жумла Joomla! 1.7.0 Stable

нужно поставить более продвинутую, а то спамеры одолели.

Joomla
8 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$7
1 день
Сделано быстро, четко, рекомендую!
Помучились с капчей немного, но решение все таки нашли. Хороший заказчик, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад