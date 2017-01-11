Несколько задач по работающему сайту на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки84 просмотра

Необходимо выполнить несколько задач на сайте, реализованном на Битрикс. Подробности сообщу кандидату. 

От вас жду стоимость за час работы и опыт работы с Битрикс.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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