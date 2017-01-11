Установить шаблон джумла

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Закрыт6 заявок111 просмотров

Есть 2 шаблона.

Нужно установить "квикстарт" на нашем хостинге.

http://joomix.org/joomla-templates/285-shablon-sj-megashop

http://joomix.org/joomla-templates/784-shablon-vina-oppai

т.е. результат сдачи работы - сайты на нашем хостинге должны работать как на демо.

Joomla
8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров