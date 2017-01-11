Внести изменения на сайте CMS 1С-Битрикс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/11M_kSngqBko8dn3RwcMQIOQ4MDCW6-iti8GTf6RYc88/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров