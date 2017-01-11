Сайт на самописной CMS Тип сайта - каталог заведений Через админку не могу загрузить фотографии для заведений. Выдает ошибку потипу такой Ранее все работало нормально Fatal error: Allowed ...
Внести изменения на сайте CMS 1С-Битрикс
Добрый день!
Необходимо внести доработки изложенные в файле:
https://docs.google.com/document/d/11M_kSngqBko8dn3RwcMQIOQ4MDCW6-iti8GTf6RYc88/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
Заявки фрилансеров
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