Настройка ВПН / Прокси Значит в чем ситуация. Есть сервер ( машина ). Нужно сделать постоянный айпи сервера в Британском городе. Далее. На сервере будет создано много виртуалок, нужно что бы на каждой виртуалке ...
Настроить редирикт в сервисе
Оставляйте заявки, кто готов мне помочь.Задание срочное. Оставляйте свой скайп.
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