Доработать сайт на Вордпрессе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки137 просмотров

На странице goo.gl/g6Hk4V установлен калькулятор. Первое поле калькулятора это выпадающий список, при выборе пунктов которого, обновляются остальные поля и рекламный блок Адсенса, который над кнопкой Calculate. В коде страницы этот рекламный блок установлен три раза, под каждый из вариантов выпадающего списка. 

Нужно оставить только один код этого рекламного блока, но отображаться и работать все должно как и раньше. Сделать нужно сейчас, также указывайте цену работы.

WordPress
8 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Нужна была непростая доработка сайта на вордпрессе, которая не получалась у двух других программистов. Евгений сделал все быстро и без вопросов. Рекомендую.
Спасибо Даниилу за интересную задачку, а также за лёгкую коммуникацию и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад