Доработать сайт на Вордпрессе.

На странице goo.gl/g6Hk4V установлен калькулятор. Первое поле калькулятора это выпадающий список, при выборе пунктов которого, обновляются остальные поля и рекламный блок Адсенса, который над кнопкой Calculate. В коде страницы этот рекламный блок установлен три раза, под каждый из вариантов выпадающего списка.

Нужно оставить только один код этого рекламного блока, но отображаться и работать все должно как и раньше. Сделать нужно сейчас, также указывайте цену работы.