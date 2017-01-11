Добрый день! При размещении на яндекс маркете возникает ошибка со стороны яндекса сайт - garunda.ru Текст письмо по ошибке Мы проверили материалы магазина garunda.ru, которые Вы планируете размещать ...
Доработать сайт на Вордпрессе.
На странице goo.gl/g6Hk4V установлен калькулятор. Первое поле калькулятора это выпадающий список, при выборе пунктов которого, обновляются остальные поля и рекламный блок Адсенса, который над кнопкой Calculate. В коде страницы этот рекламный блок установлен три раза, под каждый из вариантов выпадающего списка.
Нужно оставить только один код этого рекламного блока, но отображаться и работать все должно как и раньше. Сделать нужно сейчас, также указывайте цену работы.
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