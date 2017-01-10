Разработка приложения для Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно приложение для обновления цен в каталоге товаров.

Каталог в Битрикс24 объёмом около 30000 позиций.

Последовательность действий в приложении такая:

1) Выбираем раздел каталога

2) Загружаем CSV-файл из двух полей (название и цена).

3) Приложение находит в каталоге полное соответствие товара по названию и изменяет цену в каталоге на цену из файла.

4) Если такого товара нет, то создаётся новый товар в каталоге.

8 лет назад
immunotex
Михаил 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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