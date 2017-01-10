Разработка приложения для Битрикс24

Нужно приложение для обновления цен в каталоге товаров.

Каталог в Битрикс24 объёмом около 30000 позиций.

Последовательность действий в приложении такая:

1) Выбираем раздел каталога

2) Загружаем CSV-файл из двух полей (название и цена).

3) Приложение находит в каталоге полное соответствие товара по названию и изменяет цену в каталоге на цену из файла.

4) Если такого товара нет, то создаётся новый товар в каталоге.