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Joomla - Работы по сайту
Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1tJ2QORL0fH5yZ-YV98x4o_njc_039BeR3Vrqj_mNJqY/edit?usp=sharing
1) Нужно оценить 1-4 пункты.
2) + сейчас создадут новый аккаунт на том же хостинге.
Туда нужно будет перенести весь сайт + создать dev версию.
Нужно дать оценку по цене и срокам реализации.
Заявки фрилансеров
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