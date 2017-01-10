Joomla - Работы по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1tJ2QORL0fH5yZ-YV98x4o_njc_039BeR3Vrqj_mNJqY/edit?usp=sharing

1) Нужно оценить 1-4 пункты.

2) + сейчас создадут новый аккаунт на том же хостинге.

Туда нужно будет перенести весь сайт + создать dev версию.

Нужно дать оценку по цене и срокам реализации. 

Joomla
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров