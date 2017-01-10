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Jquery Datatable – Настройка фильтров и экспорт данных
Используется: PHP, Mysql, Jquery, Datatable, Bootstrap.
Имеется готовая таблица данных, которая с помощью скрипта Jquery Datatable динамически подгружает и отображает данные из базы MySql.
Необходимо для определенных столбцов настроить фильтры, а также экспорт данных в Excel согласно выбранным настройкам.
Основные требования:
1. Изначально данные в таблице должны отображаться согласно дефолтным значениям в фильтре, а именно: Type(All), Status(processed), Processed date(пустой/все), City(All), ExtRef(пустой), Rows(10).
2. Фильтрация данных в таблице должна срабатывать только при нажатии на кнопку Filter
3. При нажатии на кнопку Clear настройки фильтра должны принимать дефолтные значения и соответственно отображать все данные в таблице.
4. При нажатии на кнопку Export согласно фильтру должен генерироваться excel файл со всеми имеющимися в таблице колонками с заголовками.
5. Поскольку таблица адаптивная, необходимо скрывать фильтр, если он не умещается на экране. Вместо него должна появляться кнопка Open filter, при нажатии на которую форма фильтра открывалась бы в попап окне. Добавить кнопку Close. При нажатии на кнопку Filter или Clear, попап окно также должно закрываться и фильтровать таблицу.
6. Фильтр Processed date выбирается как Date Range, соответственно данные должны отображаться в заданном временном промежутке.
7. В фильтрах select box в списке должны отображаться все имеющиеся варианты из таблицы, например: City1 – City n (это по сути так реализовано в самом API Jquery Datatable)
В заявке, пожалуйста, укажите срок и стоимость работы.
Файлы и данные для БД в приложении.
Заявки фрилансеров
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