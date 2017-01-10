Jquery Datatable – Настройка фильтров и экспорт данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Используется: PHP, Mysql, Jquery, Datatable, Bootstrap.  

Имеется готовая таблица данных, которая с помощью скрипта Jquery Datatable динамически подгружает и отображает данные из базы MySql.  

Необходимо для определенных столбцов настроить фильтры, а также экспорт данных в Excel согласно выбранным настройкам.  

Основные требования: 

1. Изначально данные в таблице должны отображаться согласно дефолтным значениям в фильтре, а именно: Type(All), Status(processed), Processed date(пустой/все), City(All), ExtRef(пустой), Rows(10). 

2. Фильтрация данных в таблице должна срабатывать только при нажатии на кнопку Filter 

3. При нажатии на кнопку Clear настройки фильтра должны принимать дефолтные значения и соответственно отображать все данные в таблице. 

4. При нажатии на кнопку Export согласно фильтру должен генерироваться excel файл со всеми имеющимися в таблице колонками с заголовками. 

5. Поскольку таблица адаптивная, необходимо скрывать фильтр, если он не умещается на экране. Вместо него должна появляться кнопка Open filter, при нажатии на которую форма фильтра открывалась бы в попап окне.  Добавить кнопку Close. При нажатии на кнопку Filter или Clear, попап окно также должно закрываться и фильтровать таблицу. 

6. Фильтр Processed date выбирается как Date Range, соответственно данные должны отображаться в заданном временном промежутке. 

7. В фильтрах select box в списке должны отображаться все имеющиеся варианты из таблицы, например: City1 – City n (это по сути так реализовано в самом API Jquery Datatable) 

В заявке, пожалуйста, укажите срок и стоимость работы. 

Файлы и данные для БД в приложении. 

BootstrapjQueryMySQLPHP
8 лет назад
progtes
Сергей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль Opencart 2.1.0.2 "Промо-коды + приглашение пользователей"

    $50

    Нужно разработать модуль для Opencart 2.1.0.2 в котором будет: Возможность создавать в админке Промо-коды (по аналогии со стандартными купонами), при использования которого клиент получает определенное количество бонусных баллов, заданное в админке, на свой счет.   ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется написание парсера организаций из google maps

    Требуется создание парсера организаций из google maps попоисковым запросам. Запросы формата "Страна город тип организации".Пример: Россия Москва стоматология ТЗ: Я подгружаю запросы табличкой эксель Парсер вводит запросы, собирает следующую информацию оборганизациях: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Bitrix: доработки по сайту (2 часа).

    $16

    1. Поправить: 4 цифры на главной странице,сделать их согласно указанному шрифту. 2. Поправить: иконку на главной странички, не должна перемещаться при изменении размеров экрана. 3. Поправить пагинацию в разделе Новости: - пагинация ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать парсер

    Необходимо сделать парсер: 1. вводим название аудиозаписи, например "Баста" 2. парсер сохраняет всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя)  в таблицу.  Вот пример ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть некий сервис рекламных витрин. banne.ru Сам сайт был взят из бесплатного доступа. Что смог зделал сам, но осталось несколько моментов. 1- Робокасса.  Касса установлена, но не работает. После покупки баннера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Добавить возможность оплаты QIWI-ваучерами и (возможно) Bitcoin

    На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty У сайта 4-5 страниц и админка. Программа-минимум: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать и сверстать скрипт фотогалерей товара.

    Необходимо подобрать  и сверстать блок фотогалерей товара. Критерии - чтобы много мусора не набрасывал в код и желательно чтобы большие фото погружались при клике на маленькую а небыли загружены сразу. Жду предложений. Космические цены просьба ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка сайта джумла 2.5

    Т.З.Поселок-волна.рф Сайт сделан из модулей джомла 2.5 Удалить ненужные модулиПри разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправитьС права на всех страницах установить баннер 240*400С права установить баннер погоды с сайта ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад