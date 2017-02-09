Модуль Opencart 2.1.0.2 "Промо-коды + приглашение пользователей"

Нужно разработать модуль для Opencart 2.1.0.2 в котором будет:

Возможность создавать в админке Промо-коды (по аналогии со стандартными купонами), при использования которого клиент получает определенное количество бонусных баллов, заданное в админке, на свой счет. Поле в котором можно применить Промо-кода должно быть в личном кабинете клиента, чтобы его можно было ввести сразу после регистрации на сайте.

Через админку должно регулироваться:

- сколько бонусных баллов начисляется на счет клиента за конкретный Промо-код;

- какой процент от суммы заказа клиент может оплатить бонусными баллами (0-100%);

- возможность применения оплаты бонусными баллами на отдельные группы товаров, отдельные товары либо на все меню;

- срок действия самого промо-кода, в течение которого он будет доступен для использования на сайте;

- какое количество клиентов может использовать данный промо-код (возможность ограничение количества конкретной цифрой), например первые 100 человек или без ограничения;

- начисление бонусных баллов за покупки - возможность начисления бонусных баллов на группы товаров, на отдельные товары или на все меню.

Также как в базовом варианте оставляем возможность выбора типа максимальной скидки для товара (сумма скидки / процент скидки).

Реферальная система:

У каждого пользователя в личном кабинете должно автоматически генерироваться уникальный номер или слово. При регистрации нового пользователя есть возможность ввести уникальный номер или слово другого пользователя. Так же зарегистрированный пользователь может отправить приглашение из личного кабинета, указав почту своего друга, при переходе по ссылке в письме откроется окно регистрации нового пользователя в котором поле с уникальным кодом уже будет заполнено. Оба пользователя (тот кто дал свой код и тот кто ввел) получают за это фиксированное количество бонусных баллов (количество бонусных баллов можно указать в Админке).