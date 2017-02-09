Есть готовое приложение на CakePHP,нужно внести дополнение. Детали в личку..
Модуль Opencart 2.1.0.2 "Промо-коды + приглашение пользователей"
Нужно разработать модуль для Opencart 2.1.0.2 в котором будет:
Возможность создавать в админке Промо-коды (по аналогии со стандартными купонами), при использования которого клиент получает определенное количество бонусных баллов, заданное в админке, на свой счет. Поле в котором можно применить Промо-кода должно быть в личном кабинете клиента, чтобы его можно было ввести сразу после регистрации на сайте.
Через админку должно регулироваться:
- сколько бонусных баллов начисляется на счет клиента за конкретный Промо-код;
- какой процент от суммы заказа клиент может оплатить бонусными баллами (0-100%);
- возможность применения оплаты бонусными баллами на отдельные группы товаров, отдельные товары либо на все меню;
- срок действия самого промо-кода, в течение которого он будет доступен для использования на сайте;
- какое количество клиентов может использовать данный промо-код (возможность ограничение количества конкретной цифрой), например первые 100 человек или без ограничения;
- начисление бонусных баллов за покупки - возможность начисления бонусных баллов на группы товаров, на отдельные товары или на все меню.
Также как в базовом варианте оставляем возможность выбора типа максимальной скидки для товара (сумма скидки / процент скидки).
Реферальная система:
У каждого пользователя в личном кабинете должно автоматически генерироваться уникальный номер или слово. При регистрации нового пользователя есть возможность ввести уникальный номер или слово другого пользователя. Так же зарегистрированный пользователь может отправить приглашение из личного кабинета, указав почту своего друга, при переходе по ссылке в письме откроется окно регистрации нового пользователя в котором поле с уникальным кодом уже будет заполнено. Оба пользователя (тот кто дал свой код и тот кто ввел) получают за это фиксированное количество бонусных баллов (количество бонусных баллов можно указать в Админке).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день ! интересует парсер blockchain операций написаный под виндовс ипарсящий базу данных bitcoincore. Желательна реализация на c# Вот такие данныепо транзакциям нам нужно отпарсить и ...Завершен8 лет назад
Требуется создание парсера организаций из google maps попоисковым запросам. Запросы формата "Страна город тип организации".Пример: Россия Москва стоматология ТЗ: Я подгружаю запросы табличкой эксель Парсер вводит запросы, собирает следующую информацию оборганизациях: ...Закрыт8 лет назад
- $16
1. Поправить: 4 цифры на главной странице,сделать их согласно указанному шрифту. 2. Поправить: иконку на главной странички, не должна перемещаться при изменении размеров экрана. 3. Поправить пагинацию в разделе Новости: - пагинация ...Закрыт8 лет назад
Необходимо сделать парсер: 1. вводим название аудиозаписи, например "Баста" 2. парсер сохраняет всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя) в таблицу. Вот пример ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть некий сервис рекламных витрин. banne.ru Сам сайт был взят из бесплатного доступа. Что смог зделал сам, но осталось несколько моментов. 1- Робокасса. Касса установлена, но не работает. После покупки баннера ...Закрытнет даты
На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty У сайта 4-5 страниц и админка. Программа-минимум: ...Закрыт8 лет назад
Необходимо подобрать и сверстать блок фотогалерей товара. Критерии - чтобы много мусора не набрасывал в код и желательно чтобы большие фото погружались при клике на маленькую а небыли загружены сразу. Жду предложений. Космические цены просьба ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Т.З.Поселок-волна.рф Сайт сделан из модулей джомла 2.5 Удалить ненужные модулиПри разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправитьС права на всех страницах установить баннер 240*400С права установить баннер погоды с сайта ...Завершен8 лет назад
- $600
Редизайн сайта TAMRON.RU К 1 февраля 2017 г. необходимо на базе функционирующего сайта tamron.ru, с учетом вновь принятой концепции дизайна представительств компании TAMRON в Интернете выполнить редизайн сайта. Образец новой верстки (вся она ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад