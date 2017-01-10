Доработка сайта

Есть некий сервис рекламных витрин.

banne.ru

Сам сайт был взят из бесплатного доступа.

Что смог зделал сам, но осталось несколько моментов.

1- Робокасса. Касса установлена, но не работает. После покупки баннера или ссылки, деньги перечисляются на ваш внутренний баланс вместо покупки рекламного места. После оплаты браузер показывает: http://joxi.ru/bmonLDRUbMejry

Если покупаешь с внутреннего баланса, то все работает.

2- По окончании купленного времени баннер не удаляется.

3- Холд. Если допустим на вашей площадке купили баннер на неделю, то вы можете вывести средства сразу. Надо сделать чтоб вывести можно было по окончании купленного времени.

Сейчас в холд резервируются деньги только на вторую, третью и т.д. неделю.

Оплата - 1500 руб.

Деньги не большие, но если вы все равно курите, то почему и нет :)