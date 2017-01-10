Доработка админки Coldelgniter или перенос на другую CMS

Вот что мы имеем:

http://prnt.sc/dtobz0

http://prnt.sc/dtocdb

Редактирование разделов не работает.

Нужно доработать систему, чтобы можно было легко управлять следующими разделами:

1. Гостевая (Отзывы). Чтобы на почту приходило уведомление и мы делали их премодерацию. Сейчас они автоматом добавляются. Соответственно в админке нужен раздел для их редактирования. Скорректировать текст отзыва, удалить его. При публикации на сайте посетитель должен получать уведомление: “Спасибо за ваш отзыв, после проверки он будет опубликован”.

2. Меню. Возможность редактирования, добавление видов блюд слева в разделах “Меню кухни” и “Меню бара”. Справа возможность редактирования блюд.

3. Фотогалерея. Возможность добавления новых альбомов, загрузки фото, удаления фото. В пользовательской части нужно на фотографиях поставить эффект litebox, чтобы при клике фотография увеличивалась.

4. Видеосюжет. Возможность редактирования видео, удаления, загрузки новых, вставки кода из youtube. Редактирование из админки. В пользовательской части нужно увеличить размер видеоплеера до 650*350px

5.Контакты. Нужна возможность редактирования из админки.

6. О ресторане. Нужна возможность редактирования из админки.