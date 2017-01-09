Подключить 2 reCaptcha на сайте

Есть сайт, на страницах которого:

- одна форма присутствует постоянно

- вторая форма появляется только на части страниц

На обеих формах должна быть установлена reCaptcha и не должно происходить сабмита формы если соответствующая капча не сработала. До установки второй формы первая капча так работала.

Бекенд в данном случае не нужен, только js