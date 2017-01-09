Сверстать 3 игры на HTML+JS

1) Super mario

Смысл игры заключается в том, чтобы бороться с препятствующими на пути к победе водопроводными монстрами и попутно

собирать бонусы / аччивки.

Игра реализуется по упрощенному сценарию.

Главный герой игры – утенок, вместо самого «Марио»

Прохождение игры возможно на скорость / на жизни

2) Pacman

Цель игры – съесть все точки. Для того, чтобы съесть привидение, нужно съесть огромную точку.

Игра реализуется по упрощенному сценарию

Главный герой игры – «Утенок», вместо самого «пакмана»

Прохождение игры возможно на скорость / на жизни

Вместо «привидений» – злобные микробы

3) Bacterium

В изначальной механике человек играет за «бактерию», которая поедает все

конфеты и предметы меньше себя по размеру и становится больше.

Необходимо модифицировать игру так, чтобы участник играл за «тряпку»,

которая чистит деревянную поверхность, где будет пыль / царапины /

сколы.

Игра реализуется по упрощенному сценарию

Прохождение игры на очки, включая разные уровни сложности

Управление перемещениями героя в игре – на клавиатуре.

Уровень реализации – game.family-promo.ru

От вас бюджет за верстку, либо за отрисовку графики + верстку (можно вилку).

И сроки.

P.S. На сколько я понимаю, нужен хороший уровень знания Canvas. Поправьте, если ошибаюсь.