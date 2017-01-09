Добрый вечер! Сейчас выбираю для своего будущего интернет магазина шаблон, конечно же платный Ищу человека, который сможет подобрать из 3 шаблонов 1, по функциям и задачам который лучше будет, а так ...
Сверстать 3 игры на HTML+JS
1) Super mario
Смысл игры заключается в том, чтобы бороться с препятствующими на пути к победе водопроводными монстрами и попутно
собирать бонусы / аччивки.
Игра реализуется по упрощенному сценарию.
Главный герой игры – утенок, вместо самого «Марио»
Прохождение игры возможно на скорость / на жизни
2) Pacman
Цель игры – съесть все точки. Для того, чтобы съесть привидение, нужно съесть огромную точку.
Игра реализуется по упрощенному сценарию
Главный герой игры – «Утенок», вместо самого «пакмана»
Прохождение игры возможно на скорость / на жизни
Вместо «привидений» – злобные микробы
3) Bacterium
В изначальной механике человек играет за «бактерию», которая поедает все
конфеты и предметы меньше себя по размеру и становится больше.
Необходимо модифицировать игру так, чтобы участник играл за «тряпку»,
которая чистит деревянную поверхность, где будет пыль / царапины /
сколы.
Игра реализуется по упрощенному сценарию
Прохождение игры на очки, включая разные уровни сложности
Управление перемещениями героя в игре – на клавиатуре.
Уровень реализации – game.family-promo.ru
От вас бюджет за верстку, либо за отрисовку графики + верстку (можно вилку).
И сроки.
P.S. На сколько я понимаю, нужен хороший уровень знания Canvas. Поправьте, если ошибаюсь.
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