C# лемматизация русскоязычного предложения

Нужна функция лемматизации предложения на русском языке. При необходимости можно использовать сторонние словари и наработки вроде Яндекс Томита парсера. При лемматизации должен учитываться смысл слова в зависимости от контекста.

Реализация C# VS2013. С вас исходники проекта (лучше всего на bitbucket).