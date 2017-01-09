C# лемматизация русскоязычного предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужна функция лемматизации предложения на русском языке. При необходимости можно использовать сторонние словари и наработки вроде Яндекс Томита парсера. При лемматизации должен учитываться смысл слова в зависимости от контекста.

Реализация C# VS2013. С вас исходники проекта (лучше всего на bitbucket). 

8 лет назад
lofti
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Был
8 лет назад
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