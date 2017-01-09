Нужен сайт - каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок154 просмотра

Здравствуйте, нужен сайт по базам отдыха, будут собраны все места в россии, и на сайте нашем будет возможность отфильтровать, почитать отзывы... 

примеры https://hilook.ru/

http://city-pages.info/

8 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров