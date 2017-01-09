Нужен сайт - каталог

Есть лендинг http://skymemo.ru/lg/ необходимо сделать чтобы он корректно отражался на всех мобильных устройствах. В дополнение уточняю: необходимо сделать адаптивным только видимый лендинг (bootstrap), больше ничего кроме видимых двух страниц делать ни чего не нужно. Регистрироваться ...