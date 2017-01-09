Сайт на Стореленде

Сайт магазина Каффклуб

Описание работы:

В существующую форму заказа надо добавить несколько способов доставки:

Они должны появиться в выпадающем списке (Выберите свой регион (внизу появится стоимость доставки и адреса)

1) Добавка в список регионов всех доступных городов Боксберри - после выбора города далее чтобы можно было выбрать способ доставки (курьер или самовывоз) и при выборе способа доставки самовывоз можно было выбрать пункт самовывоза из выпадающего списка.

Стоимость везде разная. Таблицы с тарифами прилагаю. Список доступных городов и стоимость доставки берите из них.

Даты доставки указывать пока не надо. (для доставки по МСК и СПБ у нас на сайте указываются даты. )

Обязательно нужна возможность в дальнейшем легко добавлять/убирать пункты самовывоза и города доставки.

При выборе способа доставки появляются только нужные поля для заполнения (по аналогии с уже существующими на сайте формами заказа для курьера и самовывоза по МСК и СПБ)

2) Сделать способ доставки "письмом по всей России" - в этом способе доставки нет ограничения по сумме заказа (в других способах доставки остаётся заказ строго от 500 руб) и в описании обязательно указать что "возможность и стоимсть доставки письмом Вам сообщит мененджер после оформления заказа"

К этому способу доставки из способов оплаты привязать только предоплату (ко всем остальным способам доставки - оплата при получении и предоплата)

3) Поменять порядок способов доставки в списке способов доставки. Сначала должно идти почтой по всей России, затем письмом, затем Москва и СПБ, затем все доступные Боксберри города в алфавитном порядке.

4) Сделать что-нибудь, чтобы при заказе курьером по СПБ и МСК нельзя было выбирать дату доставки ранее чем указано на сайте. (и дату позднее чем мы установим , а то есть те кто пытается заказать с доставкой через месяц, такой возможности быть не должно. Интервал должен автоматически сдвигаться - установить максимум 2 недели от первой даты)