Есть несколько групп в Facebook. Доступ по авторизации Facebook (конкретный участник). Требуется: - парсить страницы и создавать HTML-файлы, сходные по структуре с оригиналом: -- страница-индекс со ...
Сайт на Стореленде
Сайт магазина Каффклуб
Описание работы:
В существующую форму заказа надо добавить несколько способов доставки:
Они должны появиться в выпадающем списке (Выберите свой регион (внизу появится стоимость доставки и адреса)
1) Добавка в список регионов всех доступных городов Боксберри - после выбора города далее чтобы можно было выбрать способ доставки (курьер или самовывоз) и при выборе способа доставки самовывоз можно было выбрать пункт самовывоза из выпадающего списка.
Стоимость везде разная. Таблицы с тарифами прилагаю. Список доступных городов и стоимость доставки берите из них.
Даты доставки указывать пока не надо. (для доставки по МСК и СПБ у нас на сайте указываются даты. )
Обязательно нужна возможность в дальнейшем легко добавлять/убирать пункты самовывоза и города доставки.
При выборе способа доставки появляются только нужные поля для заполнения (по аналогии с уже существующими на сайте формами заказа для курьера и самовывоза по МСК и СПБ)
2) Сделать способ доставки "письмом по всей России" - в этом способе доставки нет ограничения по сумме заказа (в других способах доставки остаётся заказ строго от 500 руб) и в описании обязательно указать что "возможность и стоимсть доставки письмом Вам сообщит мененджер после оформления заказа"
К этому способу доставки из способов оплаты привязать только предоплату (ко всем остальным способам доставки - оплата при получении и предоплата)
3) Поменять порядок способов доставки в списке способов доставки. Сначала должно идти почтой по всей России, затем письмом, затем Москва и СПБ, затем все доступные Боксберри города в алфавитном порядке.
4) Сделать что-нибудь, чтобы при заказе курьером по СПБ и МСК нельзя было выбирать дату доставки ранее чем указано на сайте. (и дату позднее чем мы установим , а то есть те кто пытается заказать с доставкой через месяц, такой возможности быть не должно. Интервал должен автоматически сдвигаться - установить максимум 2 недели от первой даты)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо по человечески сделать возможным отображение части iamechta.ru/course/iamech... страницы на другой странице ТОГО же сайта, вставляя код через стандартный редактор. Элемент, который надо скопировать: #course-summery Фото приложил ВАЖНО: Надо сохранить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! Сейчас выбираю для своего будущего интернет магазина шаблон, конечно же платный Ищу человека, который сможет подобрать из 3 шаблонов 1, по функциям и задачам который лучше будет, а так ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Super mario Смысл игры заключается в том, чтобы бороться с препятствующими на пути к победе водопроводными монстрами и попутно собирать бонусы / аччивки. Игра реализуется ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем React.js разработчика для реализации набор интерфейсных решений. Мы предоставляем дизайн и API. АвторизацияТоварыМагазиныПриходные накладныеПриходные накладные подробнееТребования:Знание JavaScript ES6Знание и опыт работы с GitКод должен быть покрыт тестами и документированПриложение пишется на React, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть переменная, нужно записать ее во внешнюю память, есть библиотека для флэшки, нужно написать функцию записи чтения и стирания. Работа не трудная. библиотеку прикрепляю там практически все готовое.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $18
Требуются ряд небольших правок внешнего вида навигации сайта а также правки мобильной версии сайта связанные с реализацией формы обратной связи для мобильной версии (для нормальной уже есть). Более подробное тз вышлю по запросу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать сайт спортивных ставок. В приложении к проекту нарисован примерный функционал. Список матчей и информацию о них нужно получать с API Betfair (или любого другого). Нужна реферальная программа для пользователей (чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу программиста для создания калькулятора по расчету материалов для ремонта, как тут: http://www.meter.com.ua/ru/calculate.html От вас жду: цену, срок, как планируете реализовать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Интересует оптимизация сайта http://tehread.ru/ под мобильную версию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад