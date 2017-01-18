Сайт компании на основании прототипа http://qozctz.axshare.com

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок201 просмотр

php, mysql, html5, css3, адаптация.

Стоимость и сроки указать отдельно для:

Сайта

Дополнения (e-магазин по продаже шин и дисков) 

HTMLMySQLPHP
8 лет назад
rabtsevby
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Лучшее соотношение Цена/качество/сроки. Обязателен. Благодарю за выполненную работу...
Четкая задача. Своевременная оплата. Постоянная связь. Работа прошла на одном дыхании.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад