Доработка компонента для Joomla 3

Это была моя первая совместная работа с Евгением. К доработке чужого рукописного модуля подошёл ответственно, с отличными знаинями своего ремесла и дельными советами. Все прошло в договоренные сроки несмотря на подводные камни. Остался очень доволен результатом его работы. Вопрос выбора партнера для своих новых проектов я закрыл.