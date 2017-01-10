Мастер по движку Opencart 2!

Нужен человек, который отлично знает данную платформу

1. Вывести блоки на главной с картинками и ссылками на товар по определенной цене (к примеру, на одной картинке текста духи от 0 до 490, на второй от 490 до 1090, и так далее). Всего таких блоков около 9 в каждом от 6 до 8 картинок с ценой.

2. Сделать небольшие правки по отступам, и расположению блоков.

3. Выровнять меню на главной странице и изменить немного верстку.