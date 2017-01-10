Нужен программист со знанием Magento, нужно откорректировать готовый сайт.
Мастер по движку Opencart 2!
Нужен человек, который отлично знает данную платформу
1. Вывести блоки на главной с картинками и ссылками на товар по определенной цене (к примеру, на одной картинке текста духи от 0 до 490, на второй от 490 до 1090, и так далее). Всего таких блоков около 9 в каждом от 6 до 8 картинок с ценой.
2. Сделать небольшие правки по отступам, и расположению блоков.
3. Выровнять меню на главной странице и изменить немного верстку.
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