Доработка шаблона для сайта

Требуется доработать шаблон на базе WP. Сделать сайт как в оригинале (ссылку дам). Шаблон имеет русский перевод (сам переводил), но он не встал как требуется в шаблоне. До перевести все, что есть внутри самого шаблона, вплоть до плагинов, которые устанавливаются по умолчанию. Все упаковать в zip архив, чтобы можно было просто установить в WordPress и пользоваться. Все подробности при отклике. Так же требуется добавить иконки социальных сетей В контакте и Одноклассники, везде где присутствую иконки fasebook, twitter. Оптимизировать шрифт, как в оригинале.

P.S. Выдаю архив с шаблоном, ссылку на демо-версию сайта и мануал на англ.

Обязательные требования:Доступ к своему сайту не даю. Все можно установить у себя для теста и доработки. После завершения работы, весь готовый материал отправляется на указанную электронную почту.