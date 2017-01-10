Используется: PHP, Mysql, Jquery, Datatable, Bootstrap. Имеется готовая таблица данных, которая с помощью скрипта Jquery Datatable динамически подгружает и отображает данные из базы MySql. Необходимо для определенных столбцов настроить фильтры, а ...
Доработка шаблона для сайта
Требуется доработать шаблон на базе WP. Сделать сайт как в оригинале (ссылку дам). Шаблон имеет русский перевод (сам переводил), но он не встал как требуется в шаблоне. До перевести все, что есть внутри самого шаблона, вплоть до плагинов, которые устанавливаются по умолчанию. Все упаковать в zip архив, чтобы можно было просто установить в WordPress и пользоваться. Все подробности при отклике. Так же требуется добавить иконки социальных сетей В контакте и Одноклассники, везде где присутствую иконки fasebook, twitter. Оптимизировать шрифт, как в оригинале.
P.S. Выдаю архив с шаблоном, ссылку на демо-версию сайта и мануал на англ.
Обязательные требования:Доступ к своему сайту не даю. Все можно установить у себя для теста и доработки. После завершения работы, весь готовый материал отправляется на указанную электронную почту.
Заявки фрилансеров
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