Необходимо на сайте http://01automir.ru/ установить и настроить способы доставки и оплаты Доставка - СДЕК, Почта России Оплата - наложенный платеж, оплата через яндекс деньги. Движок Версия ocStore 2.3.0.2
Программист Magento
Нужен программист со знанием Magento, нужно откорректировать готовый сайт.
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