Настройка интеграции между сайтом и Unisender

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Есть сайт – fut.ru/ На сайте возможна регистрация. После регистрации данные попадают в БД сайта.  

Планируется осуществлять почтовую рассылку по подписчикам сайта с помощью сервиса почтовых рассылок Unisender. Необходимо настроить интеграцию между базой данных сайта и сервисом по API. 

Информация об API Unisender - https://www.unisender.com/ru/support/integration/api/

8 лет назад
guest_14840475967552
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров