Php-код для закругления углов изображений

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Завершен5 заявок154 просмотра

https://github.com/orchestral/imagine

Используя это, нам нужен код, который мы можем включить в состав нашего кода и использовать.

Мы используем laravel 5.2

Задача - скруглять углы переданному изображению и сохранять новое изображение.

Пусть будет так же в коде простенький конфиг для указания радиуса и силы скгругления, формата изображения и другое что может пригодиться в работе.

В аттаче картинка, на которую можно ориентироваться в дефолтных настройках для скругления.

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Спасибо!

LaravelPHP
8 лет назад
targeleon
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Был
8 лет назад

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vanilko
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vanilko
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4 года назад
8 лет назад