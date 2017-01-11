Php-код для закругления углов изображений

https://github.com/orchestral/imagine

Используя это, нам нужен код, который мы можем включить в состав нашего кода и использовать.

Мы используем laravel 5.2

Задача - скруглять углы переданному изображению и сохранять новое изображение.

Пусть будет так же в коде простенький конфиг для указания радиуса и силы скгругления, формата изображения и другое что может пригодиться в работе.

В аттаче картинка, на которую можно ориентироваться в дефолтных настройках для скругления.

Оставьте пожалуйста стоимость и сроки и свои контактные данные. Я с Вами свяжусь.

Спасибо!