Доработки сайта на Wordpress (Front-end + WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок130 просмотров

Ссылка на сайт - https://goo.gl/sc9HzP

Краткий список задач (подробное ТЗ в приложении):

  • Мелкие правки виджета для Visual Composer.
  • Правки по верстке страничек магазина на WooCommerce
  • Подключение русскоязычного перевода магазина на WooCommerce
  • Мигающая стрелочка вниз на лендинге (на основе имеющегося png)
  • Пофиксить гугл-карту
  • Убрать иконку поиска в верхнем меню
  • 15 мелких правок по верстке.
Также после внесения правок необходимо протестировать ничего ли не отвалилось в ходе работ. И затем залить итоговый вариант на хостинг.
WooCommerceWordPress
8 лет назад
Denis-L
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$200
3 дня
Проект успешно закрыт. Были недочеты, но в целом все прошло хорошо.
Все прошло хорошо, оплата сразу после выполненной работы По тз были небольшие неточности, но все решилось в процессе коммуникации Рекомендую к сотрудничеству, как честного и порядочного человека

Заявки фрилансеров

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад