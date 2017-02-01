Разработать и установить корзину товара с личным кабинетом для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок239 просмотров

Для существующего и работающего сайта (на самописном движке), необходимо разработать и установить корзину товара с личным кабинетом (или подобрать похожий скрипт корзины с личным кабинетом, доработать и установить). 

Функционал корзины должен быть: как на фото.

Фото 1 -  1 шаг. добавление товара - корзина.

Фото-2 -  2 шаг  оформление заказа - регистрация в ЛК.

Фото-3 -  3 шаг  оформление заказа из личного кабинета.

Как итог, необходимо получить рабочую корзину и личный кабинет + админскую часть, для управления кабинетами и заказами.

Более подробную информацию по сайту, для которого идет доработка и сайту с которого брать пример корзины скину исполнителю.

Предлагайте, пожалуйста, свои цены и сроки исполнения + обязательно примеры похожих работ.

8 лет назад
kipovez
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$100
9 дней
Работа выполнена, профессионально, качественно с соблюдением сроков. Я очень доволен, невысокой ценой, и скриптом PHP корзины для моего сайта. От общения остались только положительные эмоции. Рекомендую как профессионального PHP программиста. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Сотрудничеством полностью доволен. Оплата в срок. Четкое т.з. Рекомендую сотрудничать.
markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$180
6 дней
Работа выполнена, профессионально, качественно с соблюдением сроков. Я очень доволен, разумной ценой, и скриптом PHP корзины для моего сайта. От общения остались только положительные эмоции. Рекомендую как профессионального PHP программиста. Буду обращаться еще.
Было приятно сотрудничать. Интересный проект, своевременная оплата, чёткое ТЗ к задачам которые нужно решить. Все как нужно.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад