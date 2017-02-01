Необходимо выбрать и развернуть CMS для ведения документации (клиентской, разработчика, и API) Из желаемого: - постраничная организация (с навигационным меню и параграфами/главами, не одним сплошным документом) - форматирование текста - ...
Разработать и установить корзину товара с личным кабинетом для сайта.
Для существующего и работающего сайта (на самописном движке), необходимо разработать и установить корзину товара с личным кабинетом (или подобрать похожий скрипт корзины с личным кабинетом, доработать и установить).
Функционал корзины должен быть: как на фото.
Фото 1 - 1 шаг. добавление товара - корзина.
Фото-2 - 2 шаг оформление заказа - регистрация в ЛК.
Фото-3 - 3 шаг оформление заказа из личного кабинета.
Как итог, необходимо получить рабочую корзину и личный кабинет + админскую часть, для управления кабинетами и заказами.
Более подробную информацию по сайту, для которого идет доработка и сайту с которого брать пример корзины скину исполнителю.
Предлагайте, пожалуйста, свои цены и сроки исполнения + обязательно примеры похожих работ.
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