Разработать и установить корзину товара с личным кабинетом для сайта.

Для существующего и работающего сайта (на самописном движке), необходимо разработать и установить корзину товара с личным кабинетом (или подобрать похожий скрипт корзины с личным кабинетом, доработать и установить).

Функционал корзины должен быть: как на фото.

Фото 1 - 1 шаг. добавление товара - корзина.

Фото-2 - 2 шаг оформление заказа - регистрация в ЛК.

Фото-3 - 3 шаг оформление заказа из личного кабинета.

Как итог, необходимо получить рабочую корзину и личный кабинет + админскую часть, для управления кабинетами и заказами.

Более подробную информацию по сайту, для которого идет доработка и сайту с которого брать пример корзины скину исполнителю.

Предлагайте, пожалуйста, свои цены и сроки исполнения + обязательно примеры похожих работ.