markostrapoie

Марьян markostrapoie

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
PHP Developer / Web Developer / WordPress Developer

7+ years experience. Working time after 12.00 AM

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Отзывы заказчиков

blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Расширение функционала сайта-каталога
Уххх) Несмотря на довольно-таки сильное изменение структуры проекта, все было доведено до конца и учтены все замечания и доработки!
Мне было очень приятно и интересно работать с данным проектом! Коммуникация и задачи по проекту были адекватны, что и привело к достижению позитивного результата.
Ответный отзыв
blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Доработка движка сайта-каталога
MySQLPHP
Очень хорошие впечатления от сотрудничества. Скорость и профессионализм на высоте! Кроме того, Марьян постоянно на связи и помог с обновлением сайта.
Рекомендую к сотрудничеству. Было приятно работать над проектом.
Ответный отзыв
usmanov116
Эдуард 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Динамический сайт на JavaScript
HTMLJavaScript
ok
It's so ok.
Ответный отзыв
ofesak
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
10 баллов
5 лет назад
Расширить функционал кастомного сайта (PHP, MySQL)
MySQLPHP
На редкость хороший разработчик, уделил больше времени/внимания чем ожидалось, оперативно исправлял все нюансы.
Заказ был предоставлен как нужно, с ТЗ и хорошей коммуникацией. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Доработка самописного движка (ООП, PHP + MySQL)
GitJavaScriptMySQLPHP
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Проект выполнен и завершен успешно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
20 отзывов
$17/час
от $50от 1 дня
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