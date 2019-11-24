PHP Developer / Web Developer / WordPress Developer
7+ years experience. Working time after 12.00 AM
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Уххх) Несмотря на довольно-таки сильное изменение структуры проекта, все было доведено до конца и учтены все замечания и доработки!
Ответный отзыв
Мне было очень приятно и интересно работать с данным проектом! Коммуникация и задачи по проекту были адекватны, что и привело к достижению позитивного результата.
$300
10 баллов
5 лет назад
MySQLPHP
Очень хорошие впечатления от сотрудничества. Скорость и профессионализм на высоте! Кроме того, Марьян постоянно на связи и помог с обновлением сайта.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Было приятно работать над проектом.
$70
10 баллов
5 лет назад
HTMLJavaScript
ok
Ответный отзыв
It's so ok.
$85
10 баллов
5 лет назад
MySQLPHP
На редкость хороший разработчик, уделил больше времени/внимания чем ожидалось, оперативно исправлял все нюансы.
Ответный отзыв
Заказ был предоставлен как нужно, с ТЗ и хорошей коммуникацией. Рад сотрудничеству.
$60
10 баллов
5 лет назад
GitJavaScriptMySQLPHP
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Проект выполнен и завершен успешно. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
20 отзывов
$17/час
от $50от 1 дня
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