Исправить скрипт в связи с изменением API

API сервиса: http://docs.bigbluebutton.org/dev/api.html

Суть: есть скрипт, который при обновлении страницы делает запросы по API к другому серверу на создание "meeting", если они неактивны (удалены из-за неактивности).

После обновления API эта функция перестала выполняться корректно.

Вероятная причина:

API 1.1 version uses a session token to join the meeting now. I bet that change is what is invaladating the code.

http://site.com/client/BigBlueButton.html?sessionToken=yfhl6q13qh5yuj1i

see the SessionToken

its new on every create call.

so if your custom DB does not handle.

will fail to get into meeting.