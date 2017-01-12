Исправить скрипт в связи с изменением API

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Завершен3 заявки180 просмотров

API сервиса: http://docs.bigbluebutton.org/dev/api.html

Суть: есть скрипт, который при обновлении страницы делает запросы по API к другому серверу на создание "meeting", если они неактивны (удалены из-за неактивности).  

После обновления API эта функция перестала выполняться корректно.  

Вероятная причина:  

API 1.1 version uses a session token to join the meeting now.  I bet that change is what is invaladating the code.  

http://site.com/client/BigBlueButton.html?sessionToken=yfhl6q13qh5yuj1i

see the SessionToken  

its new on every create call.  

so if your custom DB does not handle.  

will fail to get into meeting.

8 лет назад
Eduard55
Эдуард 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$35
2 дня
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Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад