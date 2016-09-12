API сервиса: http://docs.bigbluebutton.org/dev/api.html Суть: есть скрипт, который при обновлении страницы делает запросы по API к другому серверу на создание "meeting", если они неактивны (удалены из-за неактивности). После обновления API эта функция перестала выполняться корректно. Вероятная причина: API 1.1 version uses ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача - проиндексировать картинки Карта картинок: http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml Страницы сайта: http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml Выбрать 100-150 тыс. Размещение постепенное в течение 2 недель Стоимость?Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт: eslprintable.info/ Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта: [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml]http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml[/url] [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml]http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml[/url] Результаты индексирования: гугл: [url=http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21]http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21[/url] яндекс: [url=http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY]http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY[/url] и [url=http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e]http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e[/url] После того, ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
имеется рабочий постер: авторизация на идентичные сайты джумлы, публикация в блог картинки, текста и тегов. данные авторизации берутся из файла. постинг происходит пока открыта страница, на которой отображается процесс постинга на сайты из списка. нужно изменить: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $80
Сайт: [url=http://eslprintable.info/]eslprintable.info/[/url] Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта: [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml]eslprintable.info/sitemap...[/url] [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml]eslprintable.info/sitemap...[/url] Результаты индексирования: гугл: [url=http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21]joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21[/url] яндекс: [url=http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY]joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY[/url] и [url=http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e]joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e[/url] После того, как ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрытнет даты
система на dle в скрипте dle-billing.ru нужно отладить процесс оплаты через яндекс деньги, подключить оплаты payanyway и paypal. 1) с яндекс деньги такая история: оплата поступает на мой кошелек, но деньги не зачисляются на баланс пользователя. думал, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Поджимают сроки, поэтому к текущему программисту, который делает свой функционал, необходим другой человек на иной функционал. Работать нужно параллельно, координация через меня. Я прямой заказчик, я принимаю работу и оплачиваю. Нужно сделать в проекте: - биллинг (paypal, ...Завершен7 лет назад
- $250
Возможно cms или самописный вариант. Функционал: 1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса) 2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и ...Завершен7 лет назад
Возможно cms или самописный вариант. Функционал: 1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса) 2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Возможно cms или самописный вариант. Функционал: 1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса) 2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно собрать с сайта eslprintables.com все данные (все, что можно скачать). У скачивания есть препятствия – чтобы что-то скачать, нужно сначала что-то загрузить. Но зато есть возможность предпросмотра файлов. Возможно, это поможет. Может, вы найдете ...Завершен7 лет назад
- $2000
Нужно сделать копию существующего сервиса по функционалу (с небольшими доработками), дизайну (полностью) и контенту (полностью как есть). Дополнительно нужно продумать и реализовать поддержку планшетов и мобильных устройств. ТЗ во вложении. После ознакомления с ТЗ напишите: свою ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать копию существующего сервиса по функционалу (с небольшими доработками), дизайну (полностью) и контенту (полностью как есть). Дополнительно нужно продумать и реализовать поддержку планшетов и мобильных устройств. ТЗ во вложении. После ознакомления с ТЗ напишите: свою ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен фронтенд и бэкенд. Сделать весь текущий функционал пользователей, сделать админку для добавления и редактирования материалов. В админке добавить возможность добавления других языков, для юзеров добавить выбор других языков. Контент на английский язык взять с ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно реализовать весь функционал, имеющийся в API: - создание комнат - создание участников и модераторов - вывод списка записей сессий для каждой комнаты - управление записями, комнатами и участниками (роли суперадминистратора, администратора, модераторов, участников) - легкий дизайн в стиле ню API: [url=https://pruffme.com/engine/api/example/]pruffme.com/engine/api/ex...[/url] Быстрая ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад