Нужно собрать с сайта eslprintables.com все данные (все, что можно скачать). У скачивания есть препятствия – чтобы что-то скачать, нужно сначала что-то загрузить. Но зато есть возможность предпросмотра файлов. Возможно, это поможет. Может, вы найдете ...