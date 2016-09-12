Eduard55

Эдуард Боков Eduard55

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить скрипт в связи с изменением API

    API сервиса: http://docs.bigbluebutton.org/dev/api.html Суть: есть скрипт, который при обновлении страницы делает запросы по API к другому серверу на создание "meeting", если они неактивны (удалены из-за неактивности).   После обновления API эта функция перестала выполняться корректно.   Вероятная причина:   API 1.1 version uses ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Прогнать по соц сетям и форумам ссылки на картинки

    Задача - проиндексировать картинки Карта картинок: http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml Страницы сайта: http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml Выбрать 100-150 тыс. Размещение постепенное в течение 2 недель Стоимость?

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добиться индексации картинок в гугле и яндексе

    Сайт: eslprintable.info/  Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта:  [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml]http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml[/url] [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml]http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml[/url] Результаты индексирования:  гугл: [url=http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21]http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21[/url] яндекс: [url=http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY]http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY[/url] и [url=http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e]http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e[/url] После того, ...

    Virtuemart
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить постер

    имеется рабочий постер: авторизация на идентичные сайты джумлы, публикация в блог картинки, текста и тегов. данные авторизации берутся из файла. постинг происходит пока открыта страница, на которой отображается процесс постинга на сайты из списка.  нужно изменить: ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добиться индексации картинок в гугле и яндексе

    $80

    Сайт: [url=http://eslprintable.info/]eslprintable.info/[/url]  Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта:  [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml]eslprintable.info/sitemap...[/url]  [url=http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml]eslprintable.info/sitemap...[/url]  Результаты индексирования:  гугл: [url=http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21]joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21[/url]  яндекс: [url=http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY]joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY[/url] и [url=http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e]joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e[/url]  После того, как ...

    Virtuemart
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Подключить платежные системы к DLE

    система на dle в скрипте dle-billing.ru нужно отладить процесс оплаты через яндекс деньги, подключить оплаты payanyway и paypal.  1) с яндекс деньги такая история:  оплата поступает на мой кошелек, но деньги не зачисляются на баланс пользователя. думал, ...

    HTMLNginxApacheJavaDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно – доработка проекта

    $1000

    Поджимают сроки, поэтому к текущему программисту, который делает свой функционал, необходим другой человек на иной функционал. Работать нужно параллельно, координация через меня. Я прямой заказчик, я принимаю работу и оплачиваю.   Нужно сделать в проекте:  - биллинг (paypal, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Каталог картинок на CMS или самопис

    $250

    Возможно cms или самописный вариант.    Функционал:   1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса)   2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать сайт для работы с каталогом картинок

    Возможно cms или самописный вариант.    Функционал:   1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса)   2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-каталог картинок

    Возможно cms или самописный вариант.   Функционал:  1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса)  2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Спарсить данные с сайта – парсинг

    Нужно собрать с сайта eslprintables.com все данные (все, что можно скачать). У скачивания есть препятствия – чтобы что-то скачать, нужно сначала что-то загрузить. Но зато есть возможность предпросмотра файлов. Возможно, это поможет. Может, вы найдете ...

    PowerPoint
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать аналог системы изучения английского языка

    $2000

    Нужно сделать копию существующего сервиса по функционалу (с небольшими доработками), дизайну (полностью) и контенту (полностью как есть). Дополнительно нужно продумать и реализовать поддержку планшетов и мобильных устройств. ТЗ во вложении.    После ознакомления с ТЗ напишите: свою ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сервис изучения иностр языков (сделать аналог)

    Нужно сделать копию существующего сервиса по функционалу (с небольшими доработками), дизайну (полностью) и контенту (полностью как есть). Дополнительно нужно продумать и реализовать поддержку планшетов и мобильных устройств. ТЗ во вложении.   После ознакомления с ТЗ напишите: свою ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать аналог сервиса изучения языков

    Нужен фронтенд и бэкенд. Сделать весь текущий функционал пользователей, сделать админку для добавления и редактирования материалов. В админке добавить возможность добавления других языков, для юзеров добавить выбор других языков. Контент на английский язык взять с ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Админка и личный кабинет для работы с сервисом по API

    Нужно реализовать весь функционал, имеющийся в API:   - создание комнат   - создание участников и модераторов   - вывод списка записей сессий для каждой комнаты   - управление записями, комнатами и участниками (роли суперадминистратора, администратора, модераторов, участников)   - легкий дизайн в стиле ню   API: [url=https://pruffme.com/engine/api/example/]pruffme.com/engine/api/ex...[/url]  Быстрая ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Исправить скрипт в связи с изменением API
Отличный заказчик, своевременная оплата. По мелочам не торгуется. Рекомендую!
Спасибо - все вовремя и как нужно было. Рекомендую!
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Каталог картинок на CMS или самопис
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Сделал все по ТЗ. Доволен, продолжаем работать.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Срочно – доработка проекта
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Отлично, продолжаем работать
Ответный отзыв
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Спарсить данные с сайта – парсинг
Хорошая коммункиция, понятно составленное тз, своевременная оплата. Все замечательно.
Все отлично, продолжаем работать
Ответный отзыв