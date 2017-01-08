Прогнать по соц сетям и форумам ссылки на картинки

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Задача - проиндексировать картинки

Карта картинок: http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml

Страницы сайта: http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml

Выбрать 100-150 тыс. Размещение постепенное в течение 2 недель

Стоимость?

8 лет назад
Eduard55
Эдуард 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров