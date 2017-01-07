Потрібно провести роботу по SEO та адмініструванню - Збільшення юзабіліті сайта http://texnomeb.com.ua Мета - збільшення відвідувачів , покупців в інтернет магазині.
SEO продвижение на США
Ищем здесь SEO специалиста для реализации задач по продвижению сайтов бьюити сферы.
Наши проекты в США
Требования:
наличие своей большой сетки сайтов
умение быстро публиковать статьи на бесплатных платформах блогов
наличие своей трастовой базы индексируемых сайтов
база для крауд маркетинга
база для своей сетки блогов на бесплатных хостингах
Прошу указать инструменты которые используете в работе.
Какие онлайн сервисы?
От исполнителя не требуются конкретные позиции по запросам.
От вас требуется разместить ссылки. Анкорные и безанкорные.
Показать где это будет сделано, как, кол-во и за какие сроки.
Ссылок надо много, у главного интернет магазина advance-esthetic.com более 4000 категорий.
Закупка ссылок на биржах возможна в небольшом кол-ве.
Семантика по всем проектам собрана детально.
Заявки фрилансеров
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