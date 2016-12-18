Требуется раскрутка сайта знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок162 просмотра

Сайт www.oblaka.de. Ориентирован, в первую очередь, на русскоязычных, проживающих в Германии. Но если будет приносить деньги и из других стран, никто возражать не будет)). Особенностью  сайта являются голосовые представления пользователей и возможность обмена персональными голосовыми сообщениями между ними. Ставки  на привлечение миллионов пользователей с оплатой за выдвижение в топ списка не делается.   Цель раскрутки будет достигнута, если на сайт будут ежедневно приходить несколько сотен пользователей.  Настройки сайта позволяют оказывать первые услуги бесплатно.  Первая задача: настройка рекламы в google (аккаунт в AddWords имеется) и других поисковых системах по рекомендации исполнителя.  

8 лет назад
Gleohan
58 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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