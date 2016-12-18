Требуется раскрутка сайта знакомств

Сайт www.oblaka.de. Ориентирован, в первую очередь, на русскоязычных, проживающих в Германии. Но если будет приносить деньги и из других стран, никто возражать не будет)). Особенностью сайта являются голосовые представления пользователей и возможность обмена персональными голосовыми сообщениями между ними. Ставки на привлечение миллионов пользователей с оплатой за выдвижение в топ списка не делается. Цель раскрутки будет достигнута, если на сайт будут ежедневно приходить несколько сотен пользователей. Настройки сайта позволяют оказывать первые услуги бесплатно. Первая задача: настройка рекламы в google (аккаунт в AddWords имеется) и других поисковых системах по рекомендации исполнителя.