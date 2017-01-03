Нужен арбитраж траффика на лендинг

Добрый день!

Нужен арбитраж трафика для лендингов до подтвержденной заявки.

С СРА-сетями не связываюсь, ибо не смогу удовлетворить их количество лидов.

В день готов обрабатывать до 10 заявок, с перспективой...

Оплата за заявку в среднем от 300 до 700 руб., в зависимости от стоимости оффера.