Нужен арбитраж траффика на лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки133 просмотра

Добрый день!

Нужен арбитраж трафика для лендингов до подтвержденной заявки.

С СРА-сетями не связываюсь, ибо не смогу удовлетворить их количество лидов.

В день готов обрабатывать до 10 заявок, с перспективой...

Оплата за заявку в среднем от 300 до 700 руб., в зависимости от стоимости оффера.

8 лет назад
Gordim
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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