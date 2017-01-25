Здравствуйте!

Нужно собрать семантическое ядро только из wordstat.yandex.ru/. Исходные слова есть. Затем необходимо распределить запросы по дополнительным группам.

От вас цена за 1000 запросов, присутствие в skype или viber голосом обязательно, для переговоров, без данной возможности не отвечайте на этот проект.

Время от времени есть подобные задания, желательно дальнейшее сотрудничество. Спасибо.