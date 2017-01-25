Нужно собрать семантическое ядро

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Завершен13 заявок214 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно собрать семантическое ядро только из wordstat.yandex.ru/. Исходные слова есть. Затем необходимо распределить запросы по дополнительным группам.  

От вас цена за 1000 запросов, присутствие в skype или viber голосом обязательно, для переговоров, без данной возможности не отвечайте на этот проект.  

Время от времени есть подобные задания, желательно дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

8 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kseniya-789
Ксения 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Ксения сделала все просто отлично, работа была сложная.
Максим хороший заказчик, очень подробно объяснил задание, ответил на все вопросы. Главное, что он дает достаточно свободы исполнителю, чтобы решить задачу исходя из его опыта. Оплатил вовремя и полностью. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Kseniya-789
Ксения 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад