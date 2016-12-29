Нужно для 100 страниц прописать привлекательные title, h1, meta description, которые будут давать высокий CTR
Продвижение в американском сегменте интернета
Добрый день! Есть задача продвинуть ресурс (услугу) под американский рынок.
Рассматривается SEO, соц сети и другие варианты (построение сети сайтов и т.д. и т.п.).
Знание английского должно быть идеальным.
Понимание экономических процессов в американской экономике - желательно (на уровне "что такое налоговой годовой отчет" как понятие не более)....
Опыт работы на англоязычном рынке и примеры работающих проектов - обязательно!
Спасибо!
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