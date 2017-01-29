Задачи:

1. Проведение сео-аудита с документом на выходе, в котором будут описаны все недочеты сайта с точки зрения SEO. + 1час консультации по скайпу от сеошника с рекомендациями по развитию вашего проекта и ответом на любые ваши вопросы.

2. Добавление на сайт адаптивных свойств с тестированием на планшетах и телефонах под Android и MacOs

3. Внедрение требований по сео-аудиту.

4. Починить обрезку миниатюр.