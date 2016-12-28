Нужен SEO оптимизатор на новый проект на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Здравствуйте. Нужен SEO оптимизатор на новый проект напостоянной основе, на длительный срок. Желательно с опытом работы на больших

проектах.Нужен свободный человек который не занят на других проектах.Так как наш проект новый и работы будет очень много.  Нас интересует не только сбор ся, продвижение

все что в основном часто делают сеошники. Но нам надо чтобы сеошник принимал активное участие в жизнипроекта. То есть новые идеи для сайта, анализ на ошибки и так далее, постоянная

связь без задержек, четкое выполнение всех поставленных задач. Оплата ежемесячная раз в месяц, возможность работать сразуна нескольких проектах у нас, оплата за несколько проектов возрастает

пропорционально. Нам нужен человек который хорошо знает СЕО, и мы от него не

услышим слов: (Это не мое и не входит мои обязанности я этого делать не буду).Студии, агентства и сервисы просьба не беспокоить, людейзанятых на других проектах также не рассматриваем как кандидатов. Заработная

плата 20000 рублей в месяц на одном проекте, если вы хорошо себя зарекомендуете

у вас будет 2-3 проекта. 

8 лет назад
saybruk
Сергей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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