Нужно для 100 страниц прописать привлекательные title, h1, meta description, которые будут давать высокий CTR
Нужен SEO оптимизатор на новый проект на постоянной основе
Здравствуйте. Нужен SEO оптимизатор на новый проект напостоянной основе, на длительный срок. Желательно с опытом работы на больших
проектах.Нужен свободный человек который не занят на других проектах.Так как наш проект новый и работы будет очень много. Нас интересует не только сбор ся, продвижение
все что в основном часто делают сеошники. Но нам надо чтобы сеошник принимал активное участие в жизнипроекта. То есть новые идеи для сайта, анализ на ошибки и так далее, постоянная
связь без задержек, четкое выполнение всех поставленных задач. Оплата ежемесячная раз в месяц, возможность работать сразуна нескольких проектах у нас, оплата за несколько проектов возрастает
пропорционально. Нам нужен человек который хорошо знает СЕО, и мы от него не
услышим слов: (Это не мое и не входит мои обязанности я этого делать не буду).Студии, агентства и сервисы просьба не беспокоить, людейзанятых на других проектах также не рассматриваем как кандидатов. Заработная
плата 20000 рублей в месяц на одном проекте, если вы хорошо себя зарекомендуете
у вас будет 2-3 проекта.
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