Нужна Консультация по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки144 просмотра

Доброго времени.

Нужна консультация на предмет кластеризации СЯ, разноса кючей по страницам и стратегии их продвижения.

Тема сайта: строительная экспертиза.

Общение по скайпу либо телефону.

Сайт и СЯ кину в личку.

8 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Отличный специалист, все разложил по полочкам, указал на ключевые моменты, дал рекомендации. Спасибо!
Рекомендую! Все вопросы по существу, человек понимает с полуслова, консультация прошла на отлично. Был рад помочь

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад