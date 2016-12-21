Заменить все анкорые ссылки на безанкор на WordPress сайте

Необходимо найти все анкорные внешние ссылки на сайте и заменить их на безанкорные.

К примеру анкорная ссылка вида:

продажа стройматериалов

Должна стать:

https://sk.msk.ru/

Вместо старого анкора нужно подставлять сам url ссылки.

Сделать это нужно автоматические, ручной труд не подходит.

Все необходимые доступы предоставлю быстро, в том числе и базе данных.

Сегодня весь день онлайн.

Проделать эту операцию нужно на двух сайтах.