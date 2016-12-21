СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И НАШЕГО САЙТА И ВЫРОБАТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ http://gidstroy-kvartira.ru/
Заменить все анкорые ссылки на безанкор на WordPress сайте
Необходимо найти все анкорные внешние ссылки на сайте и заменить их на безанкорные.
К примеру анкорная ссылка вида:
Должна стать:
Вместо старого анкора нужно подставлять сам url ссылки.
Сделать это нужно автоматические, ручной труд не подходит.
Все необходимые доступы предоставлю быстро, в том числе и базе данных.
Сегодня весь день онлайн.
Проделать эту операцию нужно на двух сайтах.
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