Нужна коррекция одной страницы сайта (выпала из индекса поисковиков)

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Завершен2 заявки160 просмотров

Страница сайта http://www.flowers-express.com.ua/glavnaya/buketi.html выпала из индекса поисковиков. В robots она не закрыта от индексирования. Этой страницы нет ни в гугле ни в яндексе. При попытке зайти на 

эту страницу с телефона (мобильный интернет от Киевстар) выдает ошибку 404. При переходе с того же телефона только уже не используя мобильный интернет, а через вай фай - страница открывается без проблем.  Если заходить с мобильного интернета любого другого оператора (водафон, лайф) страница тоже открывается без ошибок, проблема видна только при входе с мобильного интернета Киевстар

Можете ли корректно поправить, стоимость и сроки?

8 лет назад
amd555
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$7
1 день
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denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад