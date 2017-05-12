Нужна коррекция одной страницы сайта (выпала из индекса поисковиков)

Страница сайта http://www.flowers-express.com.ua/glavnaya/buketi.html выпала из индекса поисковиков. В robots она не закрыта от индексирования. Этой страницы нет ни в гугле ни в яндексе. При попытке зайти на

эту страницу с телефона (мобильный интернет от Киевстар) выдает ошибку 404. При переходе с того же телефона только уже не используя мобильный интернет, а через вай фай - страница открывается без проблем. Если заходить с мобильного интернета любого другого оператора (водафон, лайф) страница тоже открывается без ошибок, проблема видна только при входе с мобильного интернета Киевстар

Можете ли корректно поправить, стоимость и сроки?