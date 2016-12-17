Настройка Целей в Яндекс Метрике

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки139 просмотров

В Яндекс метрике нужно наладить Цели по заходам, продолжительности нахождения пользователей с определенного сайта weibo и более детальные Цели по заходу с различных страниц сайта weibo с содержанием ключевых слов (заход с сайта weibo.com/, начличие кл.слова news, наличие adv_in_weibo и пр)

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров