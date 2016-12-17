Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок148 просмотров

Есть сайт медицинского центра. Требуется : 

1) Доделать сайт 

2) Контекстная реклама

3) Индексация текста статей

4) SEO

Обязательные требования: Назвать стоимость всего этого по пунктам

8 лет назад
Nikita-Viennikov
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров