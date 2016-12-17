Ищем профессионала, в том числе, в связи с редизайном сайта vipflat.ru Заканчивается программирование нового дизайне new.vipflat.ru Нужен тот, кто сможет взять управление развитием сайта в свои руки, гордиться результатами и быть ответственным за ...
Продвижение сайта
Есть сайт медицинского центра. Требуется :
1) Доделать сайт
2) Контекстная реклама
3) Индексация текста статей
4) SEO
Обязательные требования: Назвать стоимость всего этого по пунктам
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